Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Mukhyamantri Janta Darshan: हर एक फरियादी से मिले मुख्यमंत्री, बोले सभी की समस्या होगी हल

    By Shobhit Srivastava Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    UP CM Janta Darshan in Lucknow: जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। वहीं, एक पीड़ित ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। 

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी आवास में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के बाद राजधानी लखनऊ में सोमवार को फिर 'जनता दर्शन' किया। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों से आए पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनीं, फिर अफसरों को निश्चित समय में समस्याओं के उचित निस्तारण के निर्देश दिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि पीड़ितों से फीडबैक भी जरूर लिया जाए। इस दौरान 50 से अधिक पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताई। ज्यादातर मामले पुलिस, आर्थिक सहायता व जमीनी विवाद से जुड़े थे। योगी ने पीड़ितों से कहा कि आपकी सेवा ही सरकार की प्राथमिकता है।

    जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच कर तत्काल कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। वहीं, एक पीड़ित ने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। योगी ने अस्पताल से एस्टिमेट बनवाने को कहा। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में किसी पीड़ित का इलाज अधूरा नहीं रहेगा। सरकार हर जरूरतमंद के इलाज की व्यवस्था के लिए खड़ी है।

    जनता दर्शन में एक महिला कलाकार भी पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री से बताया कि वे लोकगीत कलाकार हैं। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, मंच दिला दीजिये। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल उन्हें कार्यक्रम दिलाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जनपद में लोककलाओं को प्राथमिकता दे रही है। हर जगह अनेक आयोजन भी कराए जाते हैं। इसमें पंजीकृत व अधिक से अधिक स्थानीय कलाकारों को मौका मिले।

    सोमवार को जनता दर्शन में पुलिस से जुड़े मामले भी आये। कई लोगों ने पारिवारिक मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायत रखी। पुलिस से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने इसे दिखवाने और पीड़ितों की समस्या के समाधान कराने का निर्देश दिया।