    Mukhtar Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों का राजदार है शादाब उर्फ डंपी

    By Alok Mishra Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 07:13 PM (IST)

    ED Trapped Close Aide of Mukhtar Ansari :  ईडी ने पहले भी डंपी को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन वह दुबई भाग निकला था। ईडी के केस में वह लगभग तीन वर्ष से फरार था। उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट भी जारी कराया गया था। डंपी बीते दिनों दुबई से मुंबई आया था।

    माफिया मुख्तार अंसारी (अब मृत) के करीबी शादाब उर्फ डंपी 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बीएसएनएल में डीजल घोटाले के मास्टर माइंड व माफिया मुख्तार अंसारी (अब मृत) के करीबी शादाब उर्फ डंपी के माध्यम से कई बेनामी संपत्तियों का पता लगाने का प्रयास भी करेगा।

    मुख्तार अंसारी की कंपनियों के माध्यम से किए गए निवेश व बड़े लेनदेन को लेकर भी उससे पूछताछ की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि ईडी ने डंपी को पुलिस रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ईडी मुख्तार अंसारी व उसके गिरोह की संपत्तियों को लेकर पहले से जांच कर रहा है।

    माफिया मुख्तार अंसारी की कंस्ट्रक्शन कंपनी में करोड़ों रुपये के हेरफेर की जांच कर ईडी रहा है। गाजीपुर निवासी डंपी मुख्तार की विकास कंस्ट्रक्शन व अन्य कंपनियों का कामकाज संभालता था। आरोप है कि विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर बीएसएनएल टावरों को डीजल आपूर्ति का ठेका जबरन हासिल किया गया था और बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी।

    इस मामले में ईडी ने पहले भी डंपी को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन वह दुबई भाग निकला था। ईडी के केस में वह लगभग तीन वर्ष से फरार था। उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट भी जारी कराया गया था। डंपी बीते दिनों दुबई से मुंबई आया था।

    मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर इमीग्रेशन (अप्रवासन) की टीम ने उसे पकड़ा था और ईडी को सौंप दिया था। ईडी ने अपने केस में उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। डंपी से पूछताछ में मुख्तार गिरोह की बेनामी संपत्तियों की जानकारियां भी सामने आएंगी।