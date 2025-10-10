मुजाहिदीन आर्मी का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने, हिंसा फैलाने के षड्यंत्र का मामला, एटीएस कर रहा जांच

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रच रही मुजाहिदीन आर्मी के सरगना मु.रजा का पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) को रजा के मोबाइल फोन की पड़ताल में कई संदिग्ध नंबर मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें पाकिस्तान के नंबर भी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वह पाकिस्तान में किन लोगों व संगठनों के सीधे संपर्क में था, इसे लेकर छानबीन की जा रही है। मुजाहिदीन आर्मी को हो रही फंडिंग के सवालों पर रजा चुप्पी साधे रहा। जांच में सामने आया था कि हर माह रजा के केरल स्थित बैंक खाते में चंदे के रूप में रकम जमा कराई जाती थी। रजा का एक और खाता भी था। एटीएस फंडिंग को लेकर रजा के साथियों से भी पूछताछ कर रहा है।

एटीएस मुजाहिदीन आर्मी बनाकर प्रदेश में हिंसा फैलाने का षड्यंत्र रचे जाने के मामले में रजा, सुलतानपुर निवासी अकमल रजा, सोनभद्र निवासी सफील सलमानी उर्फ अली रिजवी, कानपुर निवासी मु.तौसीफ व रामपुर निवासी कासिम अली को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रहा है।

मूलरूप से सुलतानपुर निवासी रजा को केरल से गिरफ्तार किया गया था। एटीएस की आरंभिक जांच में सामने आया था कि रजा पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर विभिन्न शहरों में कट्टरपंथियों को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जोड़ रहा था। उन्हें जिहाद के लिए उकसाया जा रहा था।