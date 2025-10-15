उत्तर प्रदेश में 15 हजार पदों पर भर्ती, चौकीदार से सचिव तक… जिला स्तर पर ही होगा सेलेक्शन, बदले नियम
एम-पैक्स में सचिव, लेखाकार और चौकीदार के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। लगभग 15 हजार पदों पर भर्ती की तैयारी है, जिसके लिए नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। भर्ती जिले स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से होगी। सचिव और लेखाकार के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक और वेतनमान 16000 रुपये प्रतिमाह रखने का विचार है। कंप्यूटर ऑपरेटरों को आउटसोर्स किया जाएगा।
हेमंत श्रीवास्तव, लखनऊ। बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एम-पैक्स) में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। एम-पैक्स में सचिव, लेखाकार व चौकीदार के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होगी तथा कंप्यूटर आपरेटर आउटसोर्स के आधार पर रखे जाएंगे।
इनकी लिए भर्ती की नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। रिक्त करीब 15 हजार पदों की भर्तियां जिले स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने की नई नियमावली बनाई जा रही है।
अभी तक एम-पैक्स के नियमित पदों पर भर्ती वर्ष 2020 से मंडल स्तर पर तैनात संयुक्त आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराने की व्यवस्था रही है। इससे पूर्व पैक्स खुद ही जरूरी कर्मचारियों की भर्तियां कर लिया करते थे। अब पहली बार एम-पैक्स के रिक्त पदों पर भर्ती जिला स्तर पर तैनात सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने की तैयारी की गई है।
आयुक्त सहकारिता योगेश कुमार की अध्यक्षता में एम-पैक्स के रिक्त पदों पर भर्ती की नई नियमावली बनाई जा रही है। सोमवार को इस संबंध में आयोजित बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने पर सहमति बनी।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर के मुताबिक भर्ती की नई नियमावली को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अगले छह महीने में एम-पैक्स के रिक्त लगभग 15 हजार पदों पर भर्तियां कर देने की तैयारी है।
मंत्री के मुताबिक सचिव, लेखाकार और चौकीदार के पद पर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। कंप्यूटर आपरेटर आउटसोर्स के माध्यम से रखे जाने पर विचार किया जा रहा है।
भर्ती के लिए योग्यता और वेतनमान का निर्धारण भी नई नियमावली में किया जा रहा है। सचिव व लेखाकार की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा न्यूनतम वेतनमान 16000 रुपये प्रतिमाह रखने का विचार है।
गौरतलब है कि एम-पैक्स पर सचिव के करीब 5000 पद तथा लेखाकार के लगभग 3000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियमित भर्तियां होंगी। सभी पैक्स पर नियमित चौकीदार भी रखे जाएंगे। इनके अलावा सभी पैक्स पर आउटसोर्स के माध्यम से कंप्यूटर आपरेटर नियुक्त किए जाने हैं। अन्य पदों पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तैनात करने की तैयारी है।
