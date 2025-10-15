उत्तर प्रदेश में 15 हजार पदों पर भर्ती, चौकीदार से सचिव तक… जिला स्तर पर ही होगा सेलेक्शन, बदले नियम

हेमंत श्रीवास्तव, लखनऊ। बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (एम-पैक्स) में कर्मचारियों की कमी जल्द दूर होगी। एम-पैक्स में सचिव, लेखाकार व चौकीदार के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती होगी तथा कंप्यूटर आपरेटर आउटसोर्स के आधार पर रखे जाएंगे। इनकी लिए भर्ती की नियमावली में बदलाव किया जा रहा है। रिक्त करीब 15 हजार पदों की भर्तियां जिले स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने की नई नियमावली बनाई जा रही है। अभी तक एम-पैक्स के नियमित पदों पर भर्ती वर्ष 2020 से मंडल स्तर पर तैनात संयुक्त आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराने की व्यवस्था रही है। इससे पूर्व पैक्स खुद ही जरूरी कर्मचारियों की भर्तियां कर लिया करते थे। अब पहली बार एम-पैक्स के रिक्त पदों पर भर्ती जिला स्तर पर तैनात सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने की तैयारी की गई है।

आयुक्त सहकारिता योगेश कुमार की अध्यक्षता में एम-पैक्स के रिक्त पदों पर भर्ती की नई नियमावली बनाई जा रही है। सोमवार को इस संबंध में आयोजित बैठक में रिक्त पदों पर भर्ती जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता के माध्यम से कराए जाने पर सहमति बनी।