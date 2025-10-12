Language
    यूपी की महिला के किस काम से प्रभावित हो गए PM Modi? दिल्ली बुलाकर सीखी बारीकी

    By Vivek Rao Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 09:46 PM (IST)

    लखनऊ की एक महिला ने 'मोरिंगा आर्मी' बनाकर महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, जिससे पीएम मोदी भी प्रभावित हुए। डॉ. कामिनी सिंह ने एफपीओ के माध्यम से महिला किसानों को मोरिंगा की खेती के लिए प्रेरित किया। महिलाएं खेती के साथ प्रोसेसिंग और पैकेजिंग भी करती हैं, जिससे कई उत्पाद तैयार हो रहे हैं और उनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है। इससे ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में वृद्धि हुई है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ की एक महिला ने ऐसा काम कर दिखाया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने ‘मोरिंगा आर्मी’ खड़ी कर प्रदेश की महिला किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा भर दी। पीएम मोदी ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए दिल्ली बुलाकर व्यक्तिगत रूप से मोरिंगा की खेती की बारीकी समझी।

    डा.कामिनी सिंह ने एफपीओ के माध्यम से एक हजार से अधिक महिला किसानों को जोड़कर मोरिंगा (सहजन) की खेती के लिए प्रेरित किया। उसके वैल्यू एडिशन के माध्यम से बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की। आज एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) की अधिकांश सदस्य महिलाएं हैं, जो न सिर्फ खेती करती हैं बल्कि प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम भी संभाल रही हैं।

    महिलाओं के प्रयास से इससे डेढ़ दर्जन से अधिक उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इनमें मोरिंगा पाउडर, टैबलेट, चाय, हैंडमेड साबुन, मोरिंगा सीड आयल, बिस्कुट और लोकप्रिय मोरिंगा लड्डू शामिल हैं। ये उत्पाद स्थानीय बाजार से लेकर आनलाइन प्लेटफार्म पर भी उपलब्ध हैं और उनकी भारी मांग है।

    यह पूरा प्रोजेक्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआइएफ) योजना के तहत चल रहा है। एफपीओ ने प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है, जहां मोरिंगा की पत्तियों, बीजों और छाल से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हुआ है और ग्रामीण महिलाओं की आमदनी में कई गुना वृद्धि हुई है। अब ये महिलाएं न सिर्फ अपनी आजीविका चला रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर दे रही हैं।