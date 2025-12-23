Language
    राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण कार्यक्रम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 10 हजार से ज्यादा जवानों की तैनाती

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 08:28 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को हरदोई रोड स्थित “राष्ट्र प्रेरणा स्थल” का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए दस हजार से अधिक पुलिसकर ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। हरदोई रोड स्थित नवनिर्मित “राष्ट्र प्रेरणा स्थल” का लोकर्पण 25 दिसंबर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य लोग मौजूद रहेंगे।

    कार्यक्रम में डेढ़ लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हैं। इसे देखते हुए चप्पे-चप्पे पर पुलिस, पीएसी, आरएएफ, एटीएस व एनएसजी के जवान तैनात किए गए हैं। सुरक्षा में 124 पुलिस के अधिकारी और 9829 पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किये गये हैं।

    संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था बबलू कुमार के नेतृत्व में 21 दिसंबर से 24 दिसंबर की रात तक पूरे कमिश्नरेट में विशेष सुरक्षा अभियान “आपरेशन पहचान”चलाया जा रहा है। इसके तहत शहर के सभी इलाकों में बाहर से आकर रह रहे किरायेदारों और व्यक्तियों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।

    बीट प्रभारियों द्वारा मकान मालिकों को जागरूक कर किरायेदारों का विवरण जुटाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर शहर के सभी होटल, लाज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लबों के साथ रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

    यहां ठहरे लोगों की आइडी, ठहरने का कारण और रजिस्टर का मिलान किया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों और वस्तुओं की भी लगातार चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही अमौसी एयरपोर्ट से राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक जाने वाले दोनों वैकल्पिक मार्गों के दोनों ओर तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित झुग्गी-झोपड़ियों और वहां रहने वाले लोगों का गहन सत्यापन किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके।

    पूरे सुरक्षा अभियान की समीक्षा प्रतिदिन सुबह छह बजे कंट्रोल रूम से की जा रही है। सभी डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी अपने-अपने क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।

    ब्रीफिंग, मॉक ड्रिल और तकनीकी निगरानी

    सभी पुलिस, प्रशासनिक और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त ब्रीफिंग कर ड्यूटी प्वाइंट, रूट प्लान और वीवीआईपी प्रोटोकॉल की जानकारी दी गई है। रूट रिहर्सल, मेडिकल रिस्पांस और भीड़ प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल भी कराई गई है।

    पूरे क्षेत्र की 24×7 सीसीटीवी निगरानी एक विशेष कंट्रोल रूम से होगी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की सतत निगरानी रहेगी। कार्यक्रम के दिन विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा, जिसकी एडवाइजरी पहले ही जारी की जा चुकी है।

    बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा

    कार्यक्रम स्थल और मार्गों पर रूफटॉप ड्यूटी लगाई गई है। सशस्त्र क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी), रिजर्व पुलिस बल, पीएसी और आरएएफ की तैनाती की गई है। इसके अलावा एनएसी की दो टीमें (स्नाइपर व एंटी-ड्रोन), एटीएस की एक टीम, एंटी-ड्रोन, एंटी माइंस और एंटी-सबोटाज टीमें भी तैनात रहेंगी।