मॉडल श्रद्धा दुबे ने मीडिया से कहा- मैंने शिवा की हत्या नहीं की, मेरी आंखों के सामने बिल्डिंग की चौथी मंजिल से कूदा

डिजिटल डेस्क, लखनऊ: राजधानी लखनऊ की काबिल पुलिस व्यवसायी शिवा शर्मा की मौत के बाद से फरार उसकी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे की भले ही दस दिन से तलाश कर रही है, लेकिन वह उनके हाथ नहीं लग रही है।

50 हजार की इनामी श्रद्धा दुबे 12 घंटे में तीन वीडियो जारी करने के बाद रविवार को तो मीडिया के सामने आ गई, लेकिन पुलिस उसको नहीं खोज पा रही है। श्रद्धा ने अज्ञात लोकेशन पर ANI न्यूज एजेंसी को करीब 3 मिनट की बाइट दी।

उसकी बाइट में पत्रकार की आवाज तो म्यूट कर दी गई, लेकिन श्रद्धा दुबे ने शिवा की मौत पर अपनी पूरी सफाई पेश कर दी। इसके आधे घंटे पहले ही पुलिस ने श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर पर 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार इनाम किया था। इस मामले में किरकिरी होने के बाद हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

श्रद्धा का दावा, मेरी आंखों के सामने चौथी मंजिल से कूदा शिवा पहली बार मीडिया के सामने आई श्रद्धा दुबे ने दावा किया कि उसने शिवा शर्मा की हत्या नहीं की, बल्कि यह आत्महत्या का मामला है। शिवा मेरी आंखों के सामने ही बिल्डिंग से कूदा था। श्रद्धा ने नेपाल के CCTV फुटेज की जांच पर सवाल उठाते हुए अपने अपार्टमेंट के CCTV फुटेज निकालने की मांग की। उसका कहना है कि अपार्टमेंट के फुटेज सामने आने पर वह निर्दोष साबित हो जाएगी।

फुटेज से उनकी बेगुनाही साबित हो सकती श्रद्धा दुबे ने दावा किया कि शिवा शर्मा ने बिल्डिंग की चौथी मंजिल से छलांग लगाई थी। श्रद्धा का कहना है कि बिल्डिंग में CCTV कैमरे लगे हैं और उनकी रिकॉर्डिंग से घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सकती है। ‍उसने कहा कि इस मामले में दूसरी जगहों के CCTV फुटेज की जांच की गई है तो उनकी बिल्डिंग बिल्डिंग में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग सामने क्यों नहीं लाई जा रही है। उसका दावा है कि फुटेज से उनकी बेगुनाही साबित हो सकती है। उसका दावा है कि शिवा की मौत हत्या नहीं, बल्कि आत्महत्या का मामला है। मेरे ऊपर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं, ये सुसाइड था, मैंने अपनी आंखों से देखा।

शिवा पर 16-17 लाख रुपये का कर्ज श्रद्धा दुबे ने शिवा की हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि शिवा ने उनकी इमारत की चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। उन्होंने बताया कि शिवा पर 16-17 लाख रुपये का कर्ज था। श्रद्धा ने सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।