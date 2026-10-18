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पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाई तो मीडिया के सामने आई हत्यारोपित श्रद्धा दुबे, खुद को बताया बेकुसूर

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sun, 18 Oct 2026 06:36 PM (IST)

Shraddha Dubey Gave Bite to Media: लखनऊ से नौ अक्टूबर की रात से फरार श्रद्धा दुबे नेपाल से वीडियो संदेश ...और पढ़ें

HighLights

  1. मीडिया से श्रद्धा दुबे कह रही, शिवा शर्मा को हमने नहीं मारा

  2. इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : युवा कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में दस से लखनऊ पुलिस भले ही खाली हाथ हो, लेकिन मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे मीडिया को बाइट भी दे रही है। लखनऊ से नौ अक्टूबर की रात से फरार श्रद्धा दुबे नेपाल से वीडियो संदेश जारी करती है और रविवार को तो उसने मीडिया को बाइट भी दी।

लखनऊ पुलिस ने श्रद्धा दुबे और उसके साथ भागे अन्य पर इनाम बढ़ा दिया है। अब इनामी राशि को 50-50 हजार रुपये कर दिया है। पहले यह 25-25 हजार रुपये थी। इसके साथ ही प्रकरण में लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया था।

इधर श्रद्धा दुबे पर पुलिस ने इनामी राशि बढ़ा रही है और उधर श्रद्धा दुबे मीडिया में बयान दे रही है। श्रद्धा दुबे लखनऊ पुलिस को मिल नहीं रही है और पत्रकार ने श्रद्धा दुबे को खोज निकाला वो भी बिना सर्विलांस के।

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