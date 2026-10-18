श्रद्धा दुबे के साथ उसकी बहन रश्मि और तनवीर पर पुलिस ने बढ़ाया इनाम, दस दिन बाद भी खाली हाथ

डिजिटल डेस्क, लखनऊ : राजधानी के बेहद चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में दस से खाली पुलिस ने मुख्य आरोपित श्रद्धा दुबे और उसके साथ भागे अन्य पर इनाम बढ़ा दिया है। पुलिस ने अब इनामी राशि को 50-50 हजार रुपये कर दिया है। पहले यह 25-25 हजार रुपये थी।

शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपित लिव-इन पार्टनर श्रद्धा दुबे को पुलिस अब तक पकड़ने में नाकाम रही। इसी बीच कोर्ट से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद उसकी तरफ से सरेंडर अर्जी दाखिल की गई है। लखनऊ कोर्ट में उसकी सरेंडर एप्लीकेशन दो दिन पहले दाखिल गई थी।

उसके चालक तनवीर की ओर से कोर्ट में श्रद्धा दुबे की एप्लीकेशन दी गई है, जबकि वो उसके साथ ही फरार है। श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और तनवीर भी फरार हैं। लखनऊ पुलिस पर जांच के नाम पर नाटक करने का आरोप लग रहा है। लखनऊ पुलिस पर श्रद्धा को श्रद्धाभाव से तलाशने के आरोप लग रहे हैं।

इस दौरान लखनऊ में पुलिस ने रविवार को हजरतगंज थाना क्षेत्र की सुलतानगंज पुलिस चौकी में श्रद्धा दुबे के साथ फरार उसके ड्राइवर दानिश उर्फ तनवीर के भाई और बहन से पूछताछ की। इनसे बड़े पुलिस अधिकारियों ने करीब एक घंटा तक पूछताछ की।