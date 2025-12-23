Language
    यूपी में मनरेगा मजदूरों को हर सप्ताह मिलेगी मजदूरी? विधान सभा में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ने किया क्लियर

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:55 PM (IST)

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को अब हर सप्ताह मजदूरी मिलेगी। ग्रामीण विकास राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विधान सभा में बताया कि मनरेगा में ...और पढ़ें

    राज्य ब्यू्रो, लखनऊ। विधान सभा में मंगलवार को प्रश्नकाल में पूछे गए सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि मनरेगा (अब विकसित भारत-जी राम जी) में मजदूरों का भुगतान प्रत्येक सप्ताह किए जाने की व्यवस्था की गई है। योजना में अब 125 दिन रोजगार देने की गारंटी है।

    सपा विधायक अनिल प्रधान द्वारा ने अपने सवाल में मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 700 रुपये किए जाने और वार्षिक कार्यदिवस वर्ष में 300 दिवस करने का सवाल भी उठाया था। जिस पर राज्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में मजदूरी की दरें केंद्र सरकार तय करती है, इस समय यूपी में मजदूरी की दर 252 रुपये है। सरकार ने अब हर सात दिन पर मजदूरी देने का निर्णय किया है। इससे मनरेगा में रोजगार की संख्या बढ़ेगी।