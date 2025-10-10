Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने घोषित किए पांच प्रत्याशी, पार्टी ने अनुभव को दी वरीयता

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:46 AM (IST)

    समाजवादी पार्टी ने एमएलसी चुनाव के लिए पांच प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी का लक्ष्य विधान परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करना है। प्रत्याशियों का चयन सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। सपा ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों (एमएलसी) के चुनाव के लिए सपा ने गुरुवार काे पांच प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। इनमें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सहित दो शिक्षक एमएलसी और तीन स्नातक एमएलसी पद के प्रत्याशी है। पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन में अनुभव को वरीयता दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राज्य में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की पांच और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की छह सीटों पर अगले साल के अंत में चुनाव हाेने की संभावना है। इसके लिए फिलहाल मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम चल रहा है। गुरुवार को सपा के अधिकारिक एक्स हैंडल पर पांच प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई।

    इसमें शिक्षक एमएलसी के लिए वाराणसी-मीरजापुर खंड से लाल बिहारी यादव और गोरखपुर-फैजाबाद खंड से कमलेश को प्रत्याशी बनाया गया है। जबकि टिकट दिया गया है। वहीं स्नातक एमएलसी के लिए इलाहाबाद-झांसी खंड से डा. मान सिंह, वाराणसी-मीरजापुर से आशुतोष सिन्हा और लखनऊ खंड से कांति सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।

    इनमें लाल बिहारी यादव लंबे समय से शिक्षकों की समस्याओं और उनके अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2020 में उन्होंने इसी क्षेत्र से ही शिक्षक एमएलसी पद पर जीत हासिल की थी, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सपा ने उनको विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था।

    वहीं डा. मान सिंह और आशुतोष सिन्हा भी वर्तमान में भी विधान परिषद के सदस्य हैं। कांति सिंह को भी पिछली बार सपा ने चुनाव में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कांति सिंह के पति एसपी सिंह प्रतापगढ़ से सपा के सांसद हैं।