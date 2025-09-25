मिशन शक्ति: यूपी में 25 धार्मिक स्थलों पर होंगे कार्यक्रम, कलाकारों को मिलेगा 50 हजार मानदेय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्य के 25 प्रमुख धार्मिक स्थलों को चिह्नित किया गया है। इन धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए शासन ने 1.45 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।

दस दिन तक होने वाले कार्यक्रमों के लिए कलाकारों की मंडली को प्रति कार्यक्रम 50 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में सहयोग करने वालों को एक हजार रुपये प्रति कार्यक्रम, अभिलेखीकरण के लिए पांच लाख और व्यवस्थागत खर्च के लिए प्रति कार्यक्रम 50 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।

संस्कृति निदेशालय ने पिछले दिनों मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों को जिले के प्रमुख मंदिरों में कार्यक्रमों के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके लिए जिलाधिकारी के स्तर पर समिति का गठन कर मंदिरों या धार्मिक स्थलों और कलाकारों के चयन किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

अब संस्कृति निदेशालय ने नया शासनादेश जारी कर मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित किए गए राज्य के 25 मंदिरों व धार्मिक स्थलों की जानकारी दी है। इन्हीं मंदिरों व धार्मिक स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

चिह्नित स्थलों में मीरजापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर, सोनभद्र में स्थित ज्वाला देवी मंदिर, भदोही में स्थित सीता समाहित स्थल, प्रयागराज का अलोपी देवी व ललिता देवी, कौशांबी में कदवासिनी, बलरामपुर में पाटेश्वरी देवी (देवीपाटन), सीतापुर में ललितादेवी, सहारनपुर में शाकंभरी देवी, मथुरा में कात्यायनी देवी, जौनपुर में मां शीतला चौकिया धाम, प्रतापगढ़ में बेल्हा देवी, वाराणसी में विशालाक्षी देवी, उन्नाव में चंडिका देवी, औरैया में देवकाली मंदिर, गोरखपुर में मां तर्कुलहा देवी धाम, मऊ में मां शीतला माता स्थल, चित्रकूट में शिवानी देवी, हमीरपुर में गायत्री शक्ति पीठ, जालौन में बैरागढ़ माता कोंच, कानपुर देहात में कुष्मांडा देवी घाटमपुर, मैनपुरी में शीतला माता मंदिर, फिरोजाबाद में चामुंडा माता मंदिर, लखनऊ में चंद्रिका देवी व संकटा देवी मंदिर शामिल हैं। इन स्थलों पर मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर राज्य की महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा।