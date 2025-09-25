यूपी में पुलिस ने दो दिन में 6000 से अधिक लोगों को पकड़ा… वार्निंग देकर छोड़ा, सामने आई शाबाशी देने वाली वजह

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन शक्ति अभियान के पांचवें चरण के तहत पुलिस ने फुट पेट्रोलिंग व चेकिंग बढ़ाई है। अभियान के तहत सोमवार व मंगलवार को प्रदेश में 14,861 स्थानों पर चेकिंग व पुलिस गश्त कराई गई। वरिष्ठ अधिकारी भी फुट पेट्रोलिंग में शामिल रहे।

इस दौरान पुलिस ने 85,619 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ की। इनमें 6,280 शोहदे भी शामिल थे, जिन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अलग-अलग मामलों में 177 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया। 2,813 अवैध अतिक्रमण भी हटवाए गए।

डीजीपी ने मुस्तैदी बरतने को कहा

डीजीपी राजीव कृष्ण ने मिशन शक्ति से जुड़े अधिकारियों को अभियान के तहत पूरी मुस्तैदी बरते जाने का निर्देश दिया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा भी की।

कहा कि सभी जिलों में पुलिस अधिकारी स्कूल-कालेजाें के आसपास घूमने वाले शोहदों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। अधिकारी फील्ड में सक्रिय रहें। महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं की जांच पूरी संवेदनशीलता से की जाए।

मुख्यमंत्री ने दिए हैं निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिलाओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में बीते वर्ष प्रदेश के सभी 1,647 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित की गईं थीं।

इन हेल्प डेस्कों पर कुल 6,48,664 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 6,47,095 का निस्तारण कराया गया। इसके साथ ही महिला बीट प्रणाली व महिला रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों की स्थापना कर गांव-गांव तक सुरक्षा का दायरा बढ़ाया गया।

प्रदेश में अब तक 9,172 महिला बीटों का गठन किया जा चुका है और करीब 19,839 महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1.18 करोड़ से अधिक सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग की और 33 हजार से अधिक आरोपितों काे गिरफ्तार किया।