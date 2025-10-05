यूपी में मिशन शक्ति अभियान के तहत 3972 व्यक्ति गिरफ्तार, CM Yogi के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान

लखनऊ में नवरात्र के दौरान बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाए गए मिशन शक्ति-5.0 अभियान के तहत 3972 गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस ने 1.08 लाख मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों की जांच की 2542 मुकदमे दर्ज किए और 313924 लोगों को चेतावनी दी। एंटी रोमियो स्क्वायड ने सार्वजनिक स्थलों पर सतर्कता बढ़ाई और महिला चौपालों में 20 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बेटियों व महिलाओं को सुरक्षित रखने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवरात्र से शुरू किए गए मिशन शक्ति-5.0 अभियान के तहत 3972 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के तहत पुलिस के 37 हजार से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों ने राज्य के 1.08 लाख मंदिरों व सार्वजनिक स्थलों की जांच की और अभी तक 2542 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। इसके अलावा 3,13,924 लोगों को चेतावनी दी गई और उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासन बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति अभियान की नोडल अफसर एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वायड ने सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों, बाजारों, माल, पार्क और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता बढ़ाई है। अभी तक 9,77,269 व्यक्तियों की जांच की गई है। इसके लिए नवरात्र के अवसर पर बने 55,377 पंडालों की जांच की गई और लोगों को विभिन्न माध्यमों से महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का संदेश दिया गया। राज्य के 37 हजार से अधिक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों 4947 रामलीला व मेला स्थलों का भी भ्रमण किया।