    यूपी में इन बालिकाओं को मिलेंगे 25000 रुपये, अष्टमी पर पांच लाख से अधिक बेटियों का हुआ कन्या पूजन

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने अष्टमी पर कन्या पूजन का आयोजन किया जिसमें पाँच लाख से अधिक कन्याओं का पूजन हुआ। 1500 से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया जिसके तहत उन्हें शिक्षा के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अभिभावकों को कन्या जन्म को आशीर्वाद मानने का संदेश दिया गया।

    अष्टमी पर हुआ पांच लाख से अधिक बेटियों का कन्या पूजन

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मिशन शक्ति 5.0 के तहत अष्टमी पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश में जिले वार हुए आयोजन में पांच लाख से अधिक कन्याओं का पूजन किया गया। इस दाैरान 1,500 से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया।

    अभियान के तहत विभाग द्वारा मंगलवार और उसके बाद बुधवार को कन्या पूजन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। मंगलवार को हुए आयोजनों में कन्या पूजन के साथ विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी गई। अभिभावकों को कन्या जन्म को बोझ न मानकर आशीर्वाद के रूप में देखने का संदेश दिया गया।

    सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, लोकगीतों और संवाद सत्रों के जरिए बालिकाओं को शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया गया। आयोजन स्थल पर काउंटर लगाकर कन्या सुमंगला योजना के फार्म भरवाए गए।

    योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से उच्च शिक्षा तक 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास लीना जौहरी ने कहा कि कन्या पूजन केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को संदेश है कि बेटियां हमारी शक्ति और भविष्य की धरोहर हैं। मिशन शक्ति हर कन्या को सुरक्षित-सशक्त बनाने का संकल्प है।