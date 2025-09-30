यूपी में इन बालिकाओं को मिलेंगे 25000 रुपये, अष्टमी पर पांच लाख से अधिक बेटियों का हुआ कन्या पूजन

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग ने अष्टमी पर कन्या पूजन का आयोजन किया जिसमें पाँच लाख से अधिक कन्याओं का पूजन हुआ। 1500 से अधिक बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया जिसके तहत उन्हें शिक्षा के लिए 25 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। अभिभावकों को कन्या जन्म को आशीर्वाद मानने का संदेश दिया गया।

अभियान के तहत विभाग द्वारा मंगलवार और उसके बाद बुधवार को कन्या पूजन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है। मंगलवार को हुए आयोजनों में कन्या पूजन के साथ विभागीय योजनाओं की भी जानकारी दी गई। अभिभावकों को कन्या जन्म को बोझ न मानकर आशीर्वाद के रूप में देखने का संदेश दिया गया।