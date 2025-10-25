मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण से बढ़ रही कार्यकुशलता, अब तक 4900 अधिकारी-कर्मचारियों व शिक्षकों ने कराया पंजीकरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ई गवर्नेंस को बढ़ाने की कोशिशों के तहत चल रहे प्रशिक्षण से समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों आदि की कार्यकुशलता में वृद्धि हो रही है। वे मिशन कर्मयोगी के डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अलग-अलग प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब तक इस प्लेटफार्म पर 3900 पंजीकरण हो चुके हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिशन कर्मयोगी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में ‘योगा ब्रेक एट वर्कप्लेस’, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर खरीद प्रक्रिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मूल बातें और सूचना का अधिकार अधिनियम आदि शामिल हैं। विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर तक डिजिटल पोर्टल पर पंजीकृत अधिकारी, नियमित-संविदाकर्मी व शिक्षकों ने 21,