फरार हत्यारोपी की मृत्यु की आशंका, पुलिस ने संभल सहित कई जिलों में जारी किए पोस्टर

संवाद सहयोगी, संभल। धनारी थाना क्षेत्र में ननिहाल से अपह्रत किए गए दो सगे भाइयों की नृशंस हत्या के मामले में फरार चल रहे रिश्ते के मौसेरे भाई पर दबाव बढ़ाने के लिए पुलिस ने नए स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

अब धनारी पुलिस ने आरोपित के फोटो और पहचान संबंधी विवरण का पंपलेट संभल सहित आसपास के जनपदों के सभी थानों को भेजना शुरू कर दिया है, ताकि न केवल उसकी गतिविधियों पर सतत निगाह रखी जा सके बल्कि किसी भी संदिग्ध सूचना पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

पुलिस को यह आशंका भी है कि लगातार दबाव और घेराबंदी के चलते आरोपित ने कहीं आत्महत्या जैसा कदम तो नहीं उठा लिया है या किसी अन्य साजिश का शिकार हो तो नहीं हो गया होगा। इसी संभावना को देखते हुए यह निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि किसी भी क्षेत्र में लावारिस अवस्था में कोई शव मिलता है तो उसकी पहचान इस प्रकरण से जोड़कर भी कराई जाए। ताकि किसी भी तथ्य को नजरअंदाज न किया जाए।

इससे पहले इस मामले में आरोपित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है और अब संकेत हैं कि एसपी स्तर से इस इनामी राशि को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। विदित रहे कि 26 नवंबर को बहजोई थाना क्षेत्र के एक गांव के दो सगे भाई धनारी थाना क्षेत्र में ननिहाल की शादी में आए थे। जहां से बरात के लिए जाते समय उनका रिश्ते का मौसेरा भाई दोनों को बाइक पर बैठाकर ले गया था। इसके बाद दोनों का कोई सुराग नहीं लगा और रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अपहरण के तीन दिन बाद 29 नवंबर को 16 वर्षीय बड़े भाई का शव रजपुरा क्षेत्र के जंगल से बरामद हुआ था।

पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई थी। जबकि 16 दिन बाद 12 वर्षीय छोटे भाई का शव धनारी थाना क्षेत्र के गांव भकरौली में आबादी के पास स्थित तालाब में उतराता मिला था। नए अपडेट के तहत फोटो प्रसारण और इनाम बढ़ाने जैसे कदम उठाकर आरोपित तक पहुंचने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं।