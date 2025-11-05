Mirzapur Train Mishap: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर हादसे का लिया संज्ञान, जताया शोक

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रेल लाइन पार करते समय हावड़ा-कालका मेल ट्रेन से हुई जनहानि का संज्ञान लिया। उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दुख जताया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश देने के साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर तैनात करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के साथ घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए है। उन्होंने सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

गौरतलब है कि चुनार स्टेशन पर पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां हावड़ा-कालका मेल ट्रेन की चपेट में आने से छह महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में क्षत-विक्षत शवों को जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

सोनभद्र की ओर से आने वाली गोमो-प्रयागराज बरवाडीह पैसेंजर ट्रेन सुबह करीब सवा नौ बजे प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंची। उसमें सवार श्रद्धालु कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए चुनार आए थे। प्लेटफार्म नंबर चार पर उतरने के बाद वह विपरीत दिशा में प्लेटफार्म नंबर तीन की ओर जाने के लिए रेल लाइन पार करने लगे।