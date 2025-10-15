Gaudeep: पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किए गो दीप

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: अयोध्या के दीपोत्सव में इस बार पशुपालन विभाग की ओर से गो दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मंगलवार को पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक लाख 51 हजार गो दीप भेंट किए।

धर्मपाल सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि गो आश्रय स्थलों में भरण-पोषण एवं हरे चारे की समुचित व्यवस्था की जाए। गोवंश का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाए और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। पशुधन मंत्री ने प्रदेशवासियों से दीपावली पर मिट्टी के साथ गोबर से बने दीपक ’गो दीप’ का प्रयोग किए जाने की भी अपील की है।

पहली से केंद्रीय योजनाओं की धनराशि सिर्फ एसएनए स्पर्श से

भारत सरकार एक नवंबर से केंद्र प्रायोजित सभी 66 योजनाओं की धनराशि सिर्फ डिजिटल प्रणाली एसएनए स्पर्श के माध्यम से भेजेगी। जो विभाग इस प्रणाली से नहीं जुड़ेंगे उन्हें एक नवंबर के बाद योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली धनराशि नहीं मिल पाएगी। वित्त विभाग ने सभी प्रशासकीय विभागों को सूचित किया है कि 31 अक्टूबर के बाद केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के केंद्रांश की राशि एसएनए स्पर्श से ही जारी की जाएगी। विभाग संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी योजनाओं के लिए मंजूरी जारी कराएं। ऐसा नहीं करने पर 31 अक्टूबर के बाद केंद्र सरकार द्वारा केंद्रांश की धनराशि अवमुक्त नहीं की जाएगी। जिसका प्रतिकूल प्रभाव योजनाओं पर पड़ेगा।

पोषण पाठशाला में दिया संतुलित आहार पर जोर

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को योजना भवन में पोषण पाठशाला का आयोजन किया गया। अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग लीना जौहरी ने कहा कि बच्चों में बढ़ता मोटापा एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अभिभावकों से आग्रह किया कि वे बच्चों को संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व से परिचित कराएं। वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डा. पियाली भट्टाचार्य ने कहा कि जंक फूड, मीठे पेय पदार्थ, नींद की कमी और शारीरिक निष्क्रियता बच्चों और किशोरों में मोटापा जैसी समस्याओं को जन्म दे रही हैं। इस दौरान निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका मौजूद रहीं।