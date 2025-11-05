बिहार के रण में दम दिखाएंगी मायावती, एक ही सभा से पूरा चुनाव साधने की रणनीति
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरी बसपा की जीत के लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती गुरुवार को दम दिखाएंगीं। कैमूर जिले के भभुआ में उनकी जनसभा होगी। बिहार में पहले चरण के लिए गुरुवार को ही मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे। ऐसे में बसपा प्रमुख एक ही जनसभा से पूरे चुनाव को साधने की कोशिश करेंगी।
पार्टी के अनुसार बसपा प्रमुख की जनसभा दोपहर में भभुआ हवाई पट्टी के पास स्थित मैदान में आयोजित की जाएगी। बसपा ने बिहार में सभी 243 सीटाें पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहां चुनाव का जिम्मा राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय समन्वयक एवं राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम, राष्ट्रीय समन्वयक अनिल सिंह संभाल रहे हैं। बसपा सुप्रीमो का बिहार में एक ही जनसभा का कार्यक्रम है।
इसमें कैमूर जिले में पार्टी ने भभुआ, मोहनियां, रामगढ़ और चैनपुर, चारों विधान सभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इस क्षेत्र में बसपा अन्य जगहों से ज्यादा मजबूत मानी जाती है। पूर्व में पार्टी प्रत्याशी यहां जीत हासिल कर चुके हैं।
मायावती जनसभा के माध्यम से पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगी। उनकी जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए कई दिनों से तैयारी चल रही है। कैमूर के साथ आसपास के अन्य विधान सभा क्षेत्रों से भी पार्टी समर्थकों के सभा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।
