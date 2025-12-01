'राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठें...', संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बसपा सुप्रीमो ने किसे दी नसीहत?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ससंद के शीतकालीपन सत्र को लेकर बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सत्ता और विपक्ष, दोनों को नसीहत दी है। सत्र की शुरुआत से पहले एक्स पर पोस्ट कर मायावती ने दोनों से राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर जनहित में संसद को सुचारू रूप से चलाने और सार्थक चर्चा करने की बात कही।

बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा, ‘संसद के शीतकालीन सत्र के इस बार काफी हंगामेदार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, परंतु हमार पार्टी संसद सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हों, जिससे देश व जनहित के जरूरी मुद्दों, राजधानी दिल्ली आदि शहरों में वायु प्रदूषण, वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) को लेकर व्यावहारिक तौर पर हो रही परेशानियों एवं आपत्तियों व इस कार्य के मुख्य कर्ताधर्ता बीएलओ की दिक्कतों, उनके द्वारा की जा रही खुदकशी आदि की घटनाओं पर सही से चर्चा हो सके।