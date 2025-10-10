'उनके होश उड़ गए हैं...', मायावती ने अपने समर्थकों को किससे किया सावधान?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद गुरुवार को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने समर्थकों से विरोधी दलाें की साजिशों से सावधान रहने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की रिकार्ड तोड़ भीड़ को लेकर विरोधी पार्टियों-संगठनों की नींद और उनके नेताओं के होश उड़ गए हैं।

बुधवार को कांशीराम स्मारक स्थल पर हुए आयोजन में राज्य भर से कार्यकर्ताओं की जबर्दस्त भीड़ जुटी थी। गुरुवार को बसपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी के महाआयोजन में अपने खून-पसीने की कमाई खर्च कर हर उम्र के लोग आए थे। इनमें खासतौर पर युवाओं व महिलाओं की भीड़ और उनके अगले चुनाव में पांचवी बार सरकार बनाने के संकल्प को देखकर विरोधियों का परेशान होना स्वाभाविक है।