    'उनके होश उड़ गए हैं...', मायावती ने अपने समर्थकों को किससे किया सावधान?

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:52 PM (IST)

    बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं और महिलाओं की भारी संख्या देखकर विपक्षी दल परेशान हैं। मायावती ने समर्थकों से विरोधियों की साजिशों से सावधान रहने और मिशन 2027 के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज बाबा साहेब आंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए तत्पर है।

    'उनके होश उड़ गए हैं...', मायावती अपने समर्थकों को किससे किया सावधान?


    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर बड़े शक्ति प्रदर्शन के बाद गुरुवार को बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने समर्थकों से विरोधी दलाें की साजिशों से सावधान रहने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की रिकार्ड तोड़ भीड़ को लेकर विरोधी पार्टियों-संगठनों की नींद और उनके नेताओं के होश उड़ गए हैं।

    बुधवार को कांशीराम स्मारक स्थल पर हुए आयोजन में राज्य भर से कार्यकर्ताओं की जबर्दस्त भीड़ जुटी थी। गुरुवार को बसपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पार्टी के महाआयोजन में अपने खून-पसीने की कमाई खर्च कर हर उम्र के लोग आए थे। इनमें खासतौर पर युवाओं व महिलाओं की भीड़ और उनके अगले चुनाव में पांचवी बार सरकार बनाने के संकल्प को देखकर विरोधियों का परेशान होना स्वाभाविक है।

    अब विरोधियों की बेतुकी बातें और बयानबाज़ी को महत्व न देकर इनके बारे में कुछ न कहा जाए, यही बेहतर होगा। उन्होंने लिखा कि बहुजन समाज के लोगों ने पूरे प्रदेश को दिखा दिया है कि अपने वोटों के बलबूते शोषित से शासक वर्ग बनकर बाबा साहेब डा. बीआर आंबेडकर का सपना पूरा करने के लिए तत्पर हैं। अब उन्हें विरोधियों के साम, दाम, दंड, भेद आदि हथकंडों से सजग व सावधान रहकर मिशन 2027 में पूरे तन, मन, धन से लग जाना है। मायावती ने सफल आयोजन के लिए पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया।