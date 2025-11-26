Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संविधान दिवस पर केंद्र-राज्य सरकारों को मायावती की नसीहत, कहा- ईमानदारी से काम करें

    By Dilip Sharma Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    बसपा प्रमुख मायावती ने संविधान दिवस पर केंद्र और राज्य सरकारों को ईमानदारी से काम करने की सलाह दी है। उन्होंने संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। मायावती ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सरकारों से जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकारों से संविधान के समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्यों पर ध्यान देने को कहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने संविधान दिवस पर केंद्र व राज्य सरकारों को ईमानदारी से काम करने की नसीहत दी है। उन्हाेंने संविधान के उद्देश्यों पर अमल को समय की जरूरत बताया है।

    बसपा प्रमुख ने बुधवार को एक्स पर लिखा,‘आज देश संविधान दिवस मना रहा है और इस खास मौके पर भारतीय संविधान के मूल निर्माता व बहुजन समाज के मसीहा बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर को मैं पूरे तहेदिल से शत-शत नमन करती हूं। साथ ही ये भी उम्मीद करती हूं कि केंद्र व राज्य सरकारें संविधान दिवस मनाने के साथ उसके समतामूलक, मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों पर ईमानदारी एवं निष्ठा से अमल करके जनता की अपेक्षाओं को जरूर पूरा करेंगी, यही समय की मांग है।’

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें