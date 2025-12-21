Language
    'हिजाब हटाने पर पश्चाताप कर लें नीतीश कुमार', मायावती बोलीं- कड़वे होते जा रहे विवाद को यहीं करें खत्म

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:39 AM (IST)

    बसपा प्रमुख मायावती ने हिजाब प्रकरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पश्चाताप करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम महिला ड ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हिजाब प्रकरण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चाताप करने की सलाह दी है। बसपा प्रमुख ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि डाक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला डाक्टर का हिजाब हटाने का मामला सुलझने की बजाय लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अच्छा होगा कि मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए पश्चाताप कर लें और कड़वे होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें।

    उन्होंने आगे लिखा कि शुक्रवार से शुरू हुआ उप्र विधानमंडल का संक्षिप्त शीतकालीन सत्र जनहित व जनकल्याण के मुद्दों पर चर्चा के बजाय, सत्ता व विपक्ष के बीच वाद-विवाद में घिर गया है। बेहतर होता कि सरकार किसानों के खाद की समस्या के साथ जनकल्याण के प्रति गंभीर होकर सदन में इन पर जवाबदेह होती। संसद का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या सहित अन्य समस्याओं पर विचार किए बिना ही समाप्त हो गया।

    बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों पर जताई चिंता

    बसपा प्रमुख ने बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों पर चिंता जताते हुए लिखा कि पड़ोसी देश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, वे भी चिंतनीय हैं। केंद्र सरकार संज्ञान लेकर दीर्घकालीन नीति के तहत कार्य करना चाहिए।

    बहराइच में कथावाचक को पुलिस की सलामी को लेकर बसपा प्रमुख ने लिखा कि पुलिस परेड व सलामी की अपनी परंपरा, नियम, मर्यादा, अनुशासन व पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को ऐसी घटनाओं की पुनरावृति रोकनी चाहिए।