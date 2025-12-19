'सारे काम रोककर...', मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से किस काम में ताकत झोंकने के लिए कहा?

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपने नेता-कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में पूरी ताकत झोंकने के निर्देश दिए हैं। बसपा प्रमुख ने कहा कि अभियान में पूरी तत्परता से काम करें, इसके लिए संगठन की गतिविधियों को जरूरत के अनुसार थोड़े दिनों के लिए स्थगित कर दें। जिससे गरीबों, मजदूरों, शोषितों-पीड़ितों व बहुजन समाज के लोग वोट डालने के संवैधानिक अधिकार से वंचित न रह जाएं, क्योंकि वोट की यही ताकत बाबा साहेब डा. भीमराव आंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप उनको शोषित से शासक वर्ग बना सकती है।

केंद्रीय कार्यालय में शुक्रवार को हुई पार्टी के सभी राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक में बसपा प्रमुख ने कहा कि उप्र सहित 12 प्रदेशों व केंद्र शासित राज्यों में चल रहे इस अभियान के दौरान जो व्यावहारिक परेशानियां आ रही हैं, उनको ध्यान में रखकर देश के बाकी के राज्यों को अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लेनी चाहिए।

हाल ही में बिहार में सरकारी धन वितरण के बल पर जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, वह अति गंभीर मामला है। पार्टी के लोग बिहार चुनाव के कड़वे अनुभव से सबक सीखकर ऐसे नये चुनावी हालात का सामना करने के लिए अपनी पूरी तैयारी से लगना होगा। मतगणना के संबंध में भी पार्टी के कैडर को सही ट्रेनिंग दी जाए।

मनरेगा में बदलाव को लेकर बसपा प्रमुख ने उप्र में बसपा सरकार के समय हमारा मत था कि यदि केंद्र सरकार ऐसी कोई राष्ट्रीय योजना शुरू करना चाहती है तो उसका भार उसको ही वहन करना चाहिए। नई योजना में केंद्र सरकार का अंश 90 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत करने का प्रभाव राज्य सरकारों पर पड़ेगा।