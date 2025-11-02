'बिहार में भाजपा को जिताने की कोशिश कर रही हैं मायावती', डॉ. उदित राज बोले- इसीलिए लखनऊ में की थी रैली

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ (डोमा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने आरोप लगाया है कि बसपा प्रमुख मायावती बिहार में भाजपा को जिताने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा प्रमुख ने बिहार में भाजपा को जिताने के लिए लखनऊ में रैली की थी। अभी तक बसपा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को चुनाव जिताने का काम किया है, अब बिहार चुनाव का भी ठेका ले लिया है।

राज्य अतिथि गृह में रविवार को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हाल में मायावती ने मुसलमानों को जोड़ने की बात कही है। भाजपा के साथ उनके अच्छे संबंध होने के बाज भी वे वर्षों से जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत पर कुछ नहीं बोलती हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कर्मचारी व मजदूर विरोधी है। मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई पर जूता फेंका गया और रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई इसके बाद भी बसपा प्रमुख चुप रहीं। उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है।

केंद्रीय एससी आयोग ने करसा प्राथमिक विद्यालय, कानपुर देहात में प्राचार्या प्रीती शर्मा द्वारा दलित रसोइया मुन्नी देवी से शौचालय सफाई कराने की शिकायत को सही पाया। इस मामले में जिलाधिकारी को 10 दिनों के भीतर एससी, एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। दो माह बीतने के बाद भी प्राथमिकी नहीं दर्ज हुई।