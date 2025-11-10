'सही नीयत-नीति से ही खुशहाल बनेगा उत्तराखंड', मायावती ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई दी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ (रजत जयंती) पर प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने कहा कि बसपा शासनकाल में नए जिले, तहसील और ब्लाक बनाकर उत्तराखंड क्षेत्र के जनहित, जनकल्याण और विकास को नई दिशा दी गई थी। पार्टी ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि पहाड़ी प्रदेश के लोग खुशहाल और आत्मनिर्भर बनें। प्रदेश का शासन-प्रशासन यदि सही नीयत और नीति से काम करे तो यहां का भविष्य और भी उज्ज्वल होगा।