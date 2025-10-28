'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ' वाले बयान पर भड़कीं मायावती, सरकार से की ये मांग
बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा के पूर्व विधायक के 'मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ' वाले बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस बयान को संकीर्ण और घृणित बताते हुए सरकार से ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है, जो साम्प्रदायिक और जातिवादी द्वेष फैला रहे हैं और समाज में अशांति पैदा कर रहे हैं।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा के पूर्व विधायक के ‘मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ’ वाले बयान की बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने निंदा की है। उन्होंने बयान को संकीर्ण और घृणित बताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग उठाई है।
सिद्धार्थनगर के डोमरियागंज से पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 16 अक्टूबर को एक सभा में विवादित बयान दिया था। हाल ही में इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।
मंगलवार को बसपा सुप्रीमो ने मामले को लेकर एक्स पर लिखा कि मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, के ताजा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ यूपी व उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद व न जाने क्या-क्या नफरती नाम देकर और उसके विरुद्ध क़ानून को अपने हाथ में लेकर साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशांति, अराजकता फैलाई जा रही है।
लोगों के जान-माल व मजहब पर खतरा पैदा करने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति निंदनीय है। उन्होंने लिखा कि ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिये खुली चुनौती और खतरा हैं।
इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकार राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें।
