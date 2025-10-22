Language
    यूपी में दलितों के खि‍लाफ हो रही अत्याचार की मायावती ने की निंदा, कड़ी कार्रवाई की मांग की

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 09:13 PM (IST)

    बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने राज्य सरकार से इन घटनाओं पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मायावती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है। उन्होंने दलित समुदाय को भरोसा दिलाया कि बसपा हमेशा उनके साथ खड़ी है।

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य में दलितों के विरुद्ध हो रही अत्याचार की निंदा की है। उन्होंने पिछले दिनों प्रयागराज के घूमनगंज में स्थित मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में हुए मामूली विवाद के बाद रावेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

    मुन्नू 20 अक्टूबर को मुंडेरा चुंगी के पास गया था। वहां पर किसी बात को लेकर कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने ईंट-पत्थर मार कर उसकी हत्या कर दी थी। 40 वर्षीय मुन्नू रोडवेज में संविदा पर ड्राइवर था।


    वंचितों व बहुजन समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली बसपा प्रमुख ने पिछले दिनों राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। मायावती ने लखनऊ के काकोरी में स्थित एक धार्मिक स्थल में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट और पेशाब चटवाने की घटना में भी आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।

    उन्होंने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है कि 65 वर्षीय रामपाल के साथ की गई मारपीट व अमानवीय घटना के संदर्भ में सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में बेलगाम अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करके राज्य में कानून का राज स्थापित किया जाए, जिससे इस प्रकार की शर्मनाक व हिंसक घटनाओं की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।