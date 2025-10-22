राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राज्य में दलितों के विरुद्ध हो रही अत्याचार की निंदा की है। उन्होंने पिछले दिनों प्रयागराज के घूमनगंज में स्थित मुंडेरा चुंगी के पास दो पक्षों में हुए मामूली विवाद के बाद रावेंद्र कुमार उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

मुन्नू 20 अक्टूबर को मुंडेरा चुंगी के पास गया था। वहां पर किसी बात को लेकर कुछ लोगों के साथ उसका विवाद हो गया। इसी बीच दूसरे पक्ष के लोगों ने ईंट-पत्थर मार कर उसकी हत्या कर दी थी। 40 वर्षीय मुन्नू रोडवेज में संविदा पर ड्राइवर था।



वंचितों व बहुजन समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली बसपा प्रमुख ने पिछले दिनों राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। मायावती ने लखनऊ के काकोरी में स्थित एक धार्मिक स्थल में दलित बुजुर्ग के साथ मारपीट और पेशाब चटवाने की घटना में भी आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।