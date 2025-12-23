बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए सरकार- मौलाना यासूब अब्बास

जागरण संवाददाता, लखनऊ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की शिया पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने निंदा की है।

उन्होंने कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया अल्पसंख्यकोंं पर ज़ुल्म ओ सितम हो रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है।