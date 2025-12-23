बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए सरकार- मौलाना यासूब अब्बास
शिया पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की शिया पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने निंदा की है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया अल्पसंख्यकोंं पर ज़ुल्म ओ सितम हो रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है।
आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड का अधिवेशन 28 को
आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड का अधिवेशन 28 दिसंबर को होगा। बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि वार्षिक अधिवेशन सुबह 11 बजे से बड़े इमामबाड़ा में होगा।
अधिवेशन में पूरे देश के मौलाना व बुद्धिजीवी शामिल होंगे। अधिवेशन में मुल्क के मौजूदा हालात, शिया मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।
