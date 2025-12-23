Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए सरकार- मौलाना यासूब अब्बास

    By Jitendra Kumar Upadhyay Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    शिया पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा की है। उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की शिया पर्सनल ला बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने निंदा की है।

    उन्होंने कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में शिया अल्पसंख्यकोंं पर ज़ुल्म ओ सितम हो रहे हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदुओं को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड का अधिवेशन 28 को

    आल इंडिया शिया पर्सनल ला बोर्ड का अधिवेशन 28 दिसंबर को होगा। बोर्ड के महासचिव शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने बताया कि वार्षिक अधिवेशन सुबह 11 बजे से बड़े इमामबाड़ा में होगा।

    अधिवेशन में पूरे देश के मौलाना व बुद्धिजीवी शामिल होंगे। अधिवेशन में मुल्क के मौजूदा हालात, शिया मुस्लिम समुदाय की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।