Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पौधारोपण में लापरवाही के आरोप में मथुरा के मांट रेंजर निलंबित, वन मंत्री ने पकड़ा घोटाला

    By Shobhit Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:20 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वन प्रभाग के मांट रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी बुद्ध प्रिय गौतम को पौधारोपण में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है। व ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    वन मंत्री की जांच में तुलागढ़ी पौधारोपण स्थल में 20 प्रतिशत से भी कम मिले थे पौधे

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पौधारोपण में लापरवाही बरतने के आरोप में मथुरा वन प्रभाग की मांट रेंज में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी बुद्ध प्रिय गौतम को निलंबित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन पर तुलागढ़ी रजवाह पौधारोपण स्थल में हुई क्षति की रिपोर्ट समय पर न देने के और अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के आरोप लगे हैं। यहां पौधारोपण का घपला खुद वन मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना ने पकड़ा था। उन्होंने तत्काल रेंजर व एसडीओ को हटाने के आदेश दिए थे।

    वन मंत्री ने यहां 25 नवंबर को यहां का दौरा किया था। उन्होंने तुलागढ़ी रजवाह पौधारोपण स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद क्षेत्रीय वन अधिकारी उन्हें दूसरे स्थल पर ले गए थे। मंत्री ने जब दोबारा निर्देश दिए तब वह उस स्थान पर ले गए। निरीक्षण में पाया गया कि यहां बहुत सारे पौधे नष्ट हो गए हैं।

    नहर विभाग के गाद निकालने के कार्य से पौधारोपण को बड़ा नुकसान हुआ है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस क्षति की सूचना गौतम द्वारा समय रहते उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी गई और न ही वे निरीक्षण के दौरान इसका संतोषजनक उत्तर दे सके, जिसे विभाग ने लापरवाही, शिथिलता और अकर्मण्यता माना है।

    प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी की ओर से निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन अवधि में उन्हें वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर से संबद्ध किया गया है।