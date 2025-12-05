पौधारोपण में लापरवाही के आरोप में मथुरा के मांट रेंजर निलंबित, वन मंत्री ने पकड़ा घोटाला

वन मंत्री की जांच में तुलागढ़ी पौधारोपण स्थल में 20 प्रतिशत से भी कम मिले थे पौधे



राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पौधारोपण में लापरवाही बरतने के आरोप में मथुरा वन प्रभाग की मांट रेंज में तैनात क्षेत्रीय वन अधिकारी बुद्ध प्रिय गौतम को निलंबित कर दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन पर तुलागढ़ी रजवाह पौधारोपण स्थल में हुई क्षति की रिपोर्ट समय पर न देने के और अपने दायित्वों का निर्वहन न करने के आरोप लगे हैं। यहां पौधारोपण का घपला खुद वन मंत्री डा. अरुण कुमार सक्सेना ने पकड़ा था। उन्होंने तत्काल रेंजर व एसडीओ को हटाने के आदेश दिए थे।

वन मंत्री ने यहां 25 नवंबर को यहां का दौरा किया था। उन्होंने तुलागढ़ी रजवाह पौधारोपण स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद क्षेत्रीय वन अधिकारी उन्हें दूसरे स्थल पर ले गए थे। मंत्री ने जब दोबारा निर्देश दिए तब वह उस स्थान पर ले गए। निरीक्षण में पाया गया कि यहां बहुत सारे पौधे नष्ट हो गए हैं।

नहर विभाग के गाद निकालने के कार्य से पौधारोपण को बड़ा नुकसान हुआ है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार इस क्षति की सूचना गौतम द्वारा समय रहते उच्चाधिकारियों को नहीं भेजी गई और न ही वे निरीक्षण के दौरान इसका संतोषजनक उत्तर दे सके, जिसे विभाग ने लापरवाही, शिथिलता और अकर्मण्यता माना है।