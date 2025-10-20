फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर मायका वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, लखनऊ। कृष्णा नगर इलाके में महिला निकिता महाना का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके मकान में पंखे से लटका मिला था। इस मामले में परिवार ने पति, ननद और सास ससुर पर दहेज हत्या के आरोप लगाते हुए पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। परिवार ने मुकदमा दर्ज किए जाने तक पोस्टमार्टम से भी इंकार किया है।

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर कार्रवाई की मांग दिल्ली के मालवीय नगर निवासी राजेश महाना ने बताया कि तीन वर्ष पहले उन्होंने बेटी निकिता की शादी कृष्णा नगर निवासी पार्थ महाना से की थी। इंटरनेट के माध्यम से दोनों परिवारों की सहमति के बाद रिश्ता तय हुआ। 19 अक्टूबर की तड़के पार्थ ने फोन कर बताया कि निकिता की तबीयत खराब है उन्हें अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पर निकिता की मां हवाई जहाज से लखनऊ पहुंची तो निकिता का शव अपोलो अस्पताल में मिला।