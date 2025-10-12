सुलतानपुर से लखनऊ आना होगा आसान, यूपी के इस फ्लाईओवर पर शुरू हो गया संचालन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मरी माता मंदिर फ्लाईओवर पर वाहनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। अब यहां वाहनों की गति धीमी नहीं होगी। शहीद पथ से उतरते ही अर्जुनगंज से मरी माता मंदिर फ्लाईओवर होते हुए वीवीआइपी वाहन सीधे कालीदास मार्ग व गौतम पल्ली को जा सकेंगे। स्थानीय लोग के साथ ही सीजी सीटी, सुलतानपुर से आने वाला ट्रैफिक के लिए भी सहूलियत होगी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने जहां फ्लाईओवर का काम पूरा कर लिया है।

वहीं लोक निर्माण विभाग का प्रांतीय निर्माण खंड एक अर्जुनगंज में सड़क का चौड़ीकरण का काम पहले ही पूरा कर चुका है। निगम के अधिकारी कहते हैं कि 31 जुलाई को फ्लाईओवर पर वाहनों का संचालन शुरू होना था। बरसात के कारण फ्लाईओवर पर डामरीकरण का काम प्रभावित हो गया। बरसात बंद होने के बाद इसे अब पूरा किया जा रहा है। सेतु निगम ने इस फ्लाईओवर के निर्माण पर 15.93 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मरी माता मंदिर की पुलिया पर भक्तों की संख्या बढ़ रही थी। इसके कारण वीआइपी मूवमेंट के वाहन यहां जाम में फंस रहे थे। इसके अलावा अर्जुनगंज की रोड पर हावी होता अतिक्रमण और बढ़ती आबादी को देखते हुए इसके चौड़ीकरण पर काम किया गया। बता दें कि यहां कुछ माह पहले वीआइपी मूवमेंट की फ्लीट से दुर्घटना भी हुई थी। इसके बाद से सेतु निगम के अधिकारियों ने काम तेज कर दिया था।