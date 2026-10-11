लखनऊ में स्ट्रीट डॉग की हत्या करने वाला पांच दिन बाद गिरफ्तार, गन और कारतूस भी बरामद

संवाद सूत्र, लखनऊ : स्ट्रीट डॉग को गोली मारने वाले आरोपित को तालकटोरा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया है। और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त गन भी बरामद की।

राजाजीपुरम सी ब्लॉक ग्रीनफील्ड स्कूल के पास की इस घटना के बारे में तालकटोरा इंस्पेक्टर कुलदीप दुबे ने बताया कि छह अक्टूबर को राजाजीपुरम सी ब्लॉक ग्रीनफील्ड स्कूल के पास बाइक सवार ने स्ट्रीट डॉग को गोली मार दी थी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी एण्ड अलाईड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से स्ट्रीट डॉग की मौके पर मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद आसरा द हेल्पिंग हैंडस ट्रस्ट की चारू खरे व पशु अधिकार कार्यकर्ता अनु बोस ने तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने घटनास्थल पर आने व घटना कारित करने के बाद वापस जाने के मार्गों की गहनता से जांच की गई।