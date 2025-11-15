Lucknow : ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रहे युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत

जागरण संवाददाता, लखनऊ: शहीद पथ स्थित खरगापुर निवासी 18 वर्षीय अखिलेश कुमार की शनिवार सुबह खरगापुर रेलवे क्रासिंग के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह ईयरफोन लगाकर रेलवे पटरी पार कर रहे थे। इस दौरान ट्रेन आई लेकिन वह उसकी आवाज नहीं सुन सके। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस को उनके पास से ईयरफोन भी मिला है। पुलिस ने परिवार को भी सूचना दी है।



माल के कोलवा भनौरा गांव निवासी अखिलेश अपने मामा राजेश और अन्य लोगों के साथ खरगापुर में रहकर मजदूरी करते थे। शनिवार की सुबह वह घर से काम पर जाने के लिए निकले थे। वह ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहे थे। खरगापुर रेलवे क्रासिंग के पास अखिलेश पटरी पार कर रहे थे इसी बीच वह तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गए। उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने छानबीन की इसके बाद परिवारजन को सूचना दी। भाई बृजेश ने बताया कि घटना के बाद से परिवारजन के रो-रो कर बुरे हाल हैं। परिवार ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए हैं।



पहले भी ईयरफोन की वजह से हुई हैं घटनाएं



9 सितंबर 2023- मल्हौर रेलवे क्रासिंग के पास पटरी पर बैठकर मोबाइल चला रहे दक्ष की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। साथी उमर मजीद के पैर कटे।

28 अक्टूबर 2024- मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा में ईयरफोन लगाकर फोन पर साले से बात कर 26 वर्षीय देवेंद्र की ट्रेन की चपेट में आने से मौत।

11 दिसंबर 2024- इटौंजा रेलवे स्टेशन के पास 28 वर्षीय शादाब खान ईयरफोन लगाकर पटरी पार कर रहे थे, ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई।

19 अगस्त 2025- बख्शी का तालाब रेलवे क्रासिंग पर रात लगभग 10 बजे ट्रेन की चपेट में आए ईयरफोन लगाए दोस्त अक्षत और करन की मौत।