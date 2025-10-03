Language
    भारत सरकार ने नहीं दिया पासपोर्ट, फिर कैसे यूपी का युवक खाड़ी देश में कर रहा था नौकरी?

    By ayushman pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:22 PM (IST)

    लखनऊ में एक युवक ने विदेश में नौकरी करने के लिए अपनी जन्मतिथि और मां का नाम बदलकर दो पासपोर्ट बनवाए। उसने इन पासपोर्ट का उपयोग विदेश यात्रा के लिए भी किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की जांच के बाद आरोपी मो. इलियास के खिलाफ रहीमाबाद थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सबूत जुटाने में लगी है।

    युवक ने बनाए दो फर्जी पासपोर्ट, विदेश यात्रा तक की

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। विदेश में नौकरी करने वाले एक युवक जन्मतिथि और मां का नाम बदलकर दो पासपोर्ट बनवा डाले। उसने इन पासपोर्ट के बल पर विदेश यात्रा भी की। जांच में पता चलने पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की रिपोर्ट पर आरोपित मो. इलियास के खिलाफ रहीमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

    इंस्पेक्टर रहीमाबाद अरुण कुमार त्रिगुनायक के मुताबिक मुकदमा दारोगा अनिरुद्ध की तहरीर पर दर्ज किया गया है। इलियास रहीमाबाद के तिरगवां का निवासी है। प्राथमिक जांच में पता चला कि उसने पहला पासपोर्ट मो. इलियास पुत्र मो. हनीफ के नाम से चार सितंबर 2002 में बनवाया था।

    इसमें उसने अपनी जन्मतिथि 13 मार्च 1980 दर्शाई थी। मां का नाम बिल्किश लिखा। दूसरा पासपोर्ट 28 फरवरी 2005 को बनवाया। वह मो. इलियास पुत्र मोहम्मद हनीफ की जगह इलियास अहमद पुत्र हनीफ, जन्मतिथि 25 जनवरी 1971 दर्शाई।

    मां का नाम किश्वरजहां लिखा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की जांच में यह खुलासा हुआ। इसके बाद रिपोर्ट एसीपी कार्यालय भेजी गई। दारोगा ने जांच की उसमें आरोप सही पाए गए।

    आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पड़ताल मे पता चला है कि पासपोर्ट से उसने विदेश यात्राएं भी की हैं। वह खाड़ी देश में नौकरी करता था। उसके खिलाफ साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं।