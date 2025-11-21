Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'चीखती रही पत्नी... पति के नहीं कांपे हाथ', लखनऊ में शराब के पैसे नहीं देने पर सिलबट्टे से कूचकर मार डाला

    By Ayushman Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:51 PM (IST)

    लखनऊ में शराब के लिए पैसे न देने पर एक पति ने अपनी पत्नी की सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या कर दी। नन्हकऊ नामक आरोपी शराब का आदी था और अक्सर पत्नी नन्ही देवी से पैसे मांगता था। इनकार करने पर उसने सिलबट्टे से हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: शराब के लिए रुपये न देने पर सुलतानपुर रोड स्थित माढ़रमऊ कला में शुक्रवार को पति नन्हकऊ और पत्नी नन्ही देवी के बीच विवाद हो गया।

    विरोध करने पर पति ने पास में पड़े सिलबट्टे से नन्ही देवी की सिर कूचकर हत्या कर दी। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) गोसाईगंज रिषभ यादव ने बताया कि आरोपित नन्हकऊ को गिरफ्तार कर लिया गया है।

    एसीपी के अनुसार, 58 वर्षीय नन्ही देवी मूल रूप से उन्नाव के असोहा स्थित समाधा गांव की रहने वाली थीं। बीते डेढ़ वर्ष से माढ़र मऊ कला गांव में रहने वाली बेटी और दामाद के घर रह रही थीं। जांच में सामने आया कि नन्हकऊ नशे का आदी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शराब के लिए आए दिन किसी न किसी से विवाद करता था। रुपये न मिलने पर पत्नी को पीटता था। बेटी और दामाद बीच-बचाव करते तो वह बाहर चला जाता था। शुक्रवार की सुबह वह शराब पीने के लिए पत्नी से रुपये मांग रहा था। बार-बार मांगने पर पत्नी ने रुपये नहीं दिए तो गाली-गलौज करने लगा। घर पर इन दोनों के अलावा कोई नहीं था।

    इस दौरान नन्ही देवी ने विरोध किया तो नन्हकऊ ने पास में पड़े सिलबट्टे से उनका सिर कूच डाला और वहीं पास में बैठ गया। जब दामाद रवि घर लौटे तो पुलिस को सूचना दी। एसीपी ने बताया कि आरोपित को मौके से ही गिरफ्तार किया गया है। नन्ही देवी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी।

    बचाने के लिए चीखती रही, लेकिन पति के नहीं कांपे हाथ

    दामाद रवि रावत एक निजी स्कूल में वैन चलाते हैं। उनकी पत्नी (नन्ही देवी की बेटी) अपने काम पर चली गई थीं। वह काम से घर लौटे तो देखा कि उसकी सास खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई हैं। वहीं पास में खून से सना हुआ सिलबट्टा पड़ा था और ससुर बैठा हुआ था, जिसके हाथ और कपड़ों में खून लगा हुआ था।

    दामाद ने बताया कि घर की स्थिति देखकर लग रहा था कि मरने से पहले सास ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। वह चीखती रहीं और नन्हकऊ ने एक के बाद एक कई वार कर उन्हें मार डाला।

    शराब के लिए रुपये न देने पर सिलबट्टे से पत्नी की सिर कूचकर की हत्या