लखनऊ में शादी से मना करने पर प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका का रेता गला, आधे घंटे तक तड़पती रही लड़की

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मोहनलालगंज में रविवार को दिलदहाने वाली घटना हुई। प्रेमी युवक ने शादी से मना करने पर युवती की उसके घर में ही गला रेंत कर मार डाला। यह घटना के धर्मावतखेड़ा गांव में दोपहर बारह बजे के आसपास हुई।

प्रेमी आलोक रावत ने घर में घुसकर 19 वर्षीय बीएससी छात्रा प्रियांशी रावत का चाकू से उसका गला रेत दिया और बुलेट बाइक से फरार हो गया। प्रियांशी ने मौत से लड़ते हुए आधे घंटे तक संघर्ष किया। छत से लेकर गेट तक लड़खड़ाते हुए मदद मांगती रही, लेकिन अत्यधिक खून बहने से उसने गेट के पास आकर दम तोड़ दिया। घटना के वक्त घर में उसकी छोटी बहन महक मौजूद थी, जिसकी आंखों के सामने यह निर्मम हत्या हुई।

मोहनलालगंज पुलिस ने बताया कि धर्मावतखेड़ा गांव में प्रियांशी अपनी बहन महक और मां पूनम के साथ रहती थी। मां पूनम पीजीआइ में प्राइवेट नौकरी करती हैं, जबकि प्रियांशी केकेवी से बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। अयोध्या रोड स्थित लोनापुर निवासी आलोक कुमार से प्रियांशी की शादी तय थी, लेकिन आए दिन मारपीट और विवाद करने की वजह से मां और प्रियांशी ने विवाह से मना कर दिया था। इसी रंजिश में रविवार सुबह आलोक घर पहुंच गया।

बहन महक ने बताया कि वह नहा रही थी, तभी आलोक आया और छत पर जाकर प्रियांशी से बहस करने लगा। उसने आरोप लगाया कि वह फोन पर किसी अन्य युवक से बात करती है। इसी दौरान अचानक उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया।

महक ने बाहर आकर देखा, तो आलोक भाग रहा था। तभी उसने कहा कि तू भी बहुत बोलती है, तुझे भी मार दूंगा। उसके हाथ में खून देख चीख-पुकार मच गई। इसपर वह फरार हो गया। महक ने बताया, उसने देखा कि दीदी का पूरा गला कट चुका था। वह सीढ़ियां उतरती हुई गेट तक आई, वहीं गिर गई।

खून ऐसे बह रहा था कि कपड़े से बांधने पर भी नहीं रूका। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद किया है। अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) दक्षिणी आर वसंत कुमार ने बताया कि आरोपित आलोक की तलाश में तीन टीम लगाई गई है। बाइक का नंबर और फोटो मिल गई है। उसकी मदद से टीम दबिश दे रही है।

दोस्त से कहा था वह दीदी को मार देगा: बहन महक ने बताया कि शादी से मना करने पर आलोक बौखलाया हुआ था। उसने दीदी की दोस्त से कुछ दिन पहले कहा था कि वह प्रियांशी को मार देगा। यही कारण है कि रविवार को वह पूरी तैयारी से आया था। आलोक चाकू खरीद कर अपनी बुलेट बाइक को गांव के बाहर गोसाईगंज जेल मार्ग पर करीब सौ मीटर दूर खड़ा कर पहुंचा था।

उसने हत्या की और फिर वह उसी रास्ते से फरार हो गया था। बहन का कहना है कि गेट बंद रहता था, लेकिन चाचा की बेटी आई थी, जाते समय गेट बंद करना भूल गई। आलोक ने उसी मौके का फायदा उठाया। घर में घुस आया था। अगर गेट बंद होता तो दीदी की जान बच जाती।

आलोक आए दिन देता था धमकी परिवारीजन ने बताया कि आलोक आए दिन घर पहुंचकर झगड़ा करता था और धमकियां देता था। इसी के कारण शादी से मना कर दिया, लेकिन वह मान नहीं रहा था। बार-बार फोन करना और घर में चला आता था। कई दिनों से धमका रहा था, इसपर

प्रियांशी की मां ने आलोक के पिता से भी शादी से मना कर दिया था।