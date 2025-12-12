जागरण संवाददाता, लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास पर एक युवक खुद को भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि बताकर तीन साथियों के साथ पहुंचा था। सतर्कता टीम को उनपर शक हुआ तो पूछताछ की, जिसके बाद सभी को पकड़ लिया गया। तत्काल उन्होंने गौतमपल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विकास जायसवाल ने बताया कि तहरीर नहीं मिली है। सिक्टोरिटी इंचार्ज की तरफ से तहरीर दी जा रही है, मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इंस्पेक्टर गौतमपल्ली रत्नेश सिंह ने बताया कि पकडा गया आरोपित गौतमबुद्धनगर के दादरी स्थित घोड़ी बछेड़ा निवासी दशरथ पाल है। जांच में सामने आया कि आरोपित तीन साथियों के साथ शिष्टाचार भेंट के नाम पर उपमुख्यमंत्री के आवास पहुंचा था। उसके व्यवहार और बातचीत पर सतर्कता टीम को संदेह हुआ।जिसके बाद गहन पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान आरोपित अपने दावों का कोई प्रमाण नहीं दे पाया। उसकी सच्चाई उजागर होने पर दिल्ली में सूचना देने के साथ ही गौतमपल्ली पुलिस को बताया गया। जांच में सामने आया है कि आरोपित उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और लखनऊ सहित कई जिलों में स्वयं को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताकर लोगों को भ्रमित कर रहा था।