Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखनऊ में DM आवास के बाहर कार में युवक को सिर में लगी गोली, आत्महत्या या हत्या पहचान में उलझी पुलिस

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:27 AM (IST)

    लखनऊ में डीएम आवास के बाहर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। राहगीरों ने कार में खून से लथपथ शव देखकर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से कार को खोला और मृतक के पास से एक रिवॉल्वर बरामद की। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह आत्महत्या है या हत्या।

    prefferd source google
    Hero Image

    DM आवास के बाहर कार में युवक को सिर में लगी गोली

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। डीएम आवास परिसर के बाहर शनिवार देर रात एक युवक की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। वह कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। राहगीरों ने जब गाड़ी को चालू हालत में देखा और कार में झांका, तो युवक का खून से लथपथ शव मिला। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस पर उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही डीसीपी मध्य विक्रांत वीर, एडीसीपी मध्य जितेंद्र कुमार दुबे, एसीपी विकास जायसवाल और इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह घटनास्थल पर पहुंचे।  

    कार के दरवाजे के फिंगर प्रिंट लिए 

    सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) विकास जायसवाल ने बताया कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कार अंदर से लॉक थी। इसके बाद फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने कार के दरवाजे के फिंगर प्रिंट लिए और मैकेनिक की मदद से कार का लॉक खुलवाया गया। कार खोलने पर मृतक के दाहिने पैर के पास एक रिवॉल्वर मिली। 

    पुलिस ने रिवॉल्वर की जांच की, जिसमें एक खोखा और पांच कारतूस मिले। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और मृतक के कपड़ों की जांच की, लेकिन उनकी पहचान से जुड़ा कोई कागज या मोबाइल नहीं मिला। 

    मृतक की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है। उसके शरीर पर सफेद प्रिंटेड शर्ट है। पुलिस का कहना है कि राहगीरों ने गोली चलने की आवाज सुनकर सूचना दी। जब कार खोली गई, तो फॉरेंसिक टीम को रिवॉल्वर अंगुली में फंसी मिली। 

    मृतक को सिर के दाहिनी तरफ गोली लगी है और कार से खोखा बरामद कर लिया गया है। घटना से कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अगर यह आत्महत्या थी, तो मृतक का मोबाइल, पर्स और अन्य सामान गायब है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    ईशान गर्ग के नाम पर रजिस्टर्ड है कार

    इंस्पेक्टर ने बताया कि कार के नंबर के आधार पर जानकारी जुटाई गई, जिससे पता चला कि वह ईशान गर्ग के नाम से परिवहन विभाग की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। 

    ईशान गर्ग का पता तालकटोरा राजाजीपुरम-एफ ब्लॉक दर्ज है। उस पते पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। पुलिस शव की शिनाख्त के लिए प्रयास कर रही है और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है।

    अलग-अलग नाम के मिले पहचान पत्र: एसीपी ने बताया कि कार से एक लाइसेंस और वोटर आईडी मिली है। लाइसेंस पर पराग गर्ग और वोटर आईडी पर ईशान नाम लिखा है। रजिस्टर्ड पते पर पुलिस को भेजा गया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो सका। 

    अब पुलिस फुटेज की मदद से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार कहां से यहां तक पहुंची। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है।