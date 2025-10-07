'धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा...', CM योगी सहित इन नेताओं ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी

लखनऊ में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वाल्मीकि जी ने रामायण के माध्यम से प्रभु श्रीराम के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाया। उन्होंने यह भी कहा कि यह दिन हमें धर्म और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

उन्होंने समाज के सम्मुख जीवन के सर्वोत्कृष्ट मूल्यों व आदर्शों को प्रस्तुत किया। उनकी जयंती का यह अवसर हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलकर महानता को प्राप्त कर सकता है।