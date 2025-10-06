Valmiki Jayanti: वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश भर के मंदिरों में होगा रामायण पाठ, उत्सव का रहेगा माहौल

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सात अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने सभी देव मंदिरों व महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों पर वाल्मीकि कृत रामायण पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं।
महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जनसहभागिता से कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए हैं ।
पर्यटन विभाग के उप निदेशक आरके रावत को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट के लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। विराट महाराज व संस्कृत के अध्ययनरत बच्चों द्वारा रामायण पाठ होगा।
इसके अलावा पूजन-हवन, भजन, वाल्मीकि रामायण पाठ, लवकुश प्रसंग समेत अन्य कार्यक्रम भी होंगे। तुलसीदास आश्रम राजापुर चित्रकूट, वाल्मीकि आश्रम बिठूर कानपुर, वाल्मीकि आश्रम श्रावस्ती, अयोध्या, प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में आयोजन होगा।
जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जिलों में चयनित मंदिरों व अन्य स्थलों पर कार्यक्रम के लिए कलाकारों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि हर जिले के लिए नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं।
