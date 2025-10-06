Valmiki Jayanti: वाल्मीकि जयंती पर प्रदेश भर के मंदिरों में होगा रामायण पाठ, उत्सव का रहेगा माहौल

उत्तर प्रदेश सरकार 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाएगी। सभी जिलों के मंदिरों और वाल्मीकि स्थलों पर रामायण पाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। चित्रकूट में मुख्य कार्यक्रम होगा जहाँ स्थानीय कलाकारों को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन विभाग के उप निदेशक आरके रावत नोडल अधिकारी हैं। प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सात अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सरकार ने सभी देव मंदिरों व महर्षि वाल्मीकि से संबंधित स्थलों पर वाल्मीकि कृत रामायण पाठ व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिए हैं।

महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली चित्रकूट में वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जनसहभागिता से कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश दिए हैं ।

पर्यटन विभाग के उप निदेशक आरके रावत को कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि चित्रकूट के लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ सुबह 11 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। विराट महाराज व संस्कृत के अध्ययनरत बच्चों द्वारा रामायण पाठ होगा।