    माघ मेले में किसकी लगेगी ड्यूटी? अभी से हो गया तय, पुलिसकर्मियों की लिस्ट होने लगी तैयार

    By Shobhit Srivastava Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रयागराज में अगले वर्ष तीन जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले में नशा न करने वाले पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय ने पीएसी के सभी सेनानायकों और जिला पुलिस से उन पुलिसकर्मियों की सूची मांगी है जो पूरी तरीके से फिट हैं और नशा नहीं करते हैं। जिन पुलिस कर्मियों के घरों में शादी जैसा कोई बड़ा समारोह है उन्हें ड्यूटी से दूर रखा जा सकता है।

    मेले में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों की भी तैनाती नहीं की जाएगी, क्योंकि ड्यूटी के दौरान प्रत्येक पुलिस, पीएसी व अन्य सुरक्षा बल के जवानों को मेडिकल किट के अलावा शस्त्रों से लैस रहना होगा। वहीं पुलिस के वाहन चालकों का मेडिकल कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। जो वाहन चालक नशा करते होंगे उन्हें भी ड्यूटी पर तैनात नहीं किया जाएगा। मेला स्थल पर दंगा निरोधक दस्ते को भी तैनात किया जाएगा।