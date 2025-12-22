Magh Mela 2026: तीन जनवरी से शुरू हो रहा माघ मेला, 3800 बसें चलाएगा परिवहन निगम
जागरण संवाददाता, लखनऊ। गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती की पावन धरा किनारे प्रयागराज में माघ मेला तीन जनवरी से शुरू हो रहा है। इस वर्ष अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 3800 बसों का संचालन करेगा। निगम हर वर्ष 2800 बसें चलाता रहा है। इस संबंध में आदेश जारी हो गया है।
परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया, प्रयागराज में लगने वाला माघ मेला विशिष्ट होगा, गत वर्ष वहां पर भव्य, दिव्य व अलौकिक महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ जिसमें लगभग 67 करोड़ लोगों ने स्नान का पुण्य लाभ लिया था। मंत्री ने बताया, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या व बसंत पंचमी के स्नान पर स्नानार्थियों की भारी भीड़ रहती है। इन स्नान पर्वों पर परिवहन निगम 200 बसों को रिजर्व रखेगा।
माघ मेला प्राधिकारी की मांग पर अतिरिक्त बसों का संचालन कराया जाएगा। इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति, 18 जनवरी को मौनी अमावस्या व 23 जनवरी को बसंत पंचमी का स्नान होगा। मेला की पूरी अवधि तीन जनवरी से 15 फरवरी होगी। सामान्य दिनों में 25 बसें व मुख्य पर्वों पर दो दिन पूर्व से एक दिन बाद तक 200 बसें शटल बसों के रूप में संचालित की जाएंगी।
मंत्री ने बताया, विभिन्न क्षेत्रों से बसों के संचालन के लिए बसों की संख्या का निर्धारण किया गया है। लखनऊ क्षेत्र से 500 बसों का संचालन होगा, इसी प्रकार गोरखपुर से भी 500 बसें, आजमगढ़ से 430 बसें, वाराणसी क्षेत्र से 430 बसें, अयोध्या क्षेत्र से 270 बसें, प्रयागराज क्षेत्र से 550 बसें, चित्रकूट धाम से 330 बसें, झांसी क्षेत्र से 50 बसें, कानपुर क्षेत्र से 270 बसें, हरदोई क्षेत्र से 350 बसें व देवीपाटन क्षेत्र से 250 बसों का संचालन किया जाएगा।
प्रयागराज क्षेत्र द्वारा माघ मेला 2026 में यात्रियों को उनके गंतव्य की सही जानकारी के लिए माघ मेला परिक्षेत्र में मुख्य स्थानों पर फ्लेक्स बोर्ड स्थापित कर बस उपलब्ध होने के स्थान की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि लखनऊ व अन्य स्थलों से प्रयागराज के लिए जो बसें पहले से चल रही हैं उनका संचालन जारी रहेगा। माघ मेला क्षेत्र में हर वर्ष एक अस्थायी बस स्टेशन का निर्माण होता रहा है, इस वर्ष दो बस स्टेशन बनाए जा रहे हैं सभी बसों को चाकचौबंद करने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
