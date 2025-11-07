स्मार्ट मीटर को लेकर जेई-एसडीओ पर गिरी गाज, तीन अधिशासी अभियंताओं को नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने आदेशों की अनदेखी करने वाले उन्नाव के पुरवा में तैनात उपखंड अधिकारी अनिल कुमार वर्मा और अवर अभियंता संतोष कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। एमडी ने चार नवंबर को उन्नाव में निरीक्षण किया था। कई कमियां पायी थी।

दोनों निलंबित अभियंताओं को बरेली के प्रथम जोन से संबंद्ध किया गया है। इसके अलावा तीन अधिशासी अभियंताओं को नोटिस दी गई है। निरीक्षण में दो दर्जन कमियां पायी गई थी। जिन अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनमें पुरवा के अधिशासी अभियंता विष्णु दयाल यादव, मगरवारा उन्नाव के अधिशासी अभियंता भरत एवं रायबरेली के एक अन्य अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी करते हुए सात दिन में जवाब मांगा है।

निरीक्षण में ट्रांसफार्मर के रखरखाव, जर्जर लाइन, एबीसी व पेटी देखकर एमडी ने नाराजगी जताई थी। प्रबंधन का मानना है कि अधिशासी अभियंताओं ने अगर अपने-अपने क्षेत्र में समय से मौका मुआयना किया होता तो जो कमियां पायी गई हैं, वह नहीं मिलती। इसके अलावा 400 केवीए का ट्रांसफार्मर बिना सुरक्षा तंत्र यानी अर्थिंग के चालू पाया गया।