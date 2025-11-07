Language
    स्मार्ट मीटर को लेकर जेई-एसडीओ पर गिरी गाज, तीन अधिशासी अभियंताओं को नोटिस जारी

    By Anshu Dixit Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने उन्नाव में तैनात उपखंड अधिकारी अनिल कुमार वर्मा और अवर अभियंता संतोष कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। निरीक्षण के दौरान ट्रांसफार्मर के रखरखाव में कमी, जर्जर लाइनें और स्मार्ट मीटर लगाने में लापरवाही पाई गई। तीन अधिशासी अभियंताओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने आदेशों की अनदेखी करने वाले उन्नाव के पुरवा में तैनात उपखंड अधिकारी अनिल कुमार वर्मा और अवर अभियंता संतोष कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। एमडी ने चार नवंबर को उन्नाव में निरीक्षण किया था। कई कमियां पायी थी।

    दोनों निलंबित अभियंताओं को बरेली के प्रथम जोन से संबंद्ध किया गया है। इसके अलावा तीन अधिशासी अभियंताओं को नोटिस दी गई है। निरीक्षण में दो दर्जन कमियां पायी गई थी। जिन अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है उनमें पुरवा के अधिशासी अभियंता विष्णु दयाल यादव, मगरवारा उन्नाव के अधिशासी अभियंता भरत एवं रायबरेली के एक अन्य अधिशासी अभियंता को नोटिस जारी करते हुए सात दिन में जवाब मांगा है।

    निरीक्षण में ट्रांसफार्मर के रखरखाव, जर्जर लाइन, एबीसी व पेटी देखकर एमडी ने नाराजगी जताई थी। प्रबंधन का मानना है कि अधिशासी अभियंताओं ने अगर अपने-अपने क्षेत्र में समय से मौका मुआयना किया होता तो जो कमियां पायी गई हैं, वह नहीं मिलती। इसके अलावा 400 केवीए का ट्रांसफार्मर बिना सुरक्षा तंत्र यानी अर्थिंग के चालू पाया गया।

    ट्रांसफार्मर की पेटी की जर्जर हालत देखकर एमडी सभी जिम्मेदारों पर नाराज हुईं। जेई, एसडीओ और अधिशासी अभियंता की लापरवाही यही नहीं थमी। इन अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल के आदेश को दरकिनार करते हुए मात्र 12 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसरों में लगाए। लक्ष्य कही इससे ज्यादा का था।