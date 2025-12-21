प्रदेश में मदरसा बोर्ड के आवेदन की डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मदरसा शिक्षा परिषद ने मुंशी/मौलवी (सेकेंड्री) और आलिम (सीनियर सेकेंड्री) परीक्षाओं के आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब परीक्षार्थी वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 26 दिसंबर तक आनलाइन आवेदन फार्म भर सकेंगे। परिषद ने परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि भी बढ़ाकर 24 दिसंबर कर दी है।
पहले यह तिथि 19 दिसंबर तय थी। मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू हुई थी। पहले आनलाइन आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर निर्धारित थी, लेकिन तय समय सीमा तक अपेक्षा से कम आवेदन आए हैं।
प्रदेश भर से अब तक केवल 54 हजार 200 आवेदन ही पोर्टल पर दर्ज हुए हैं। कम संख्या को देखते हुए परिषद ने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए अंतिम तिथि में छह दिन का इजाफा किया है। मदरसों के प्रधानाचार्य आनलाइन आवेदन पत्रों को 29 दिसंबर तक पोर्टल पर लाक कर सकेंगे।
