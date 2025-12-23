मदरसा शिक्षकों-कर्मियों के वेतन भुगतान का विवादित बिल वापस, साल 2016 में सपा सरकार ने पास किया था विधेयक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मदरसा शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान व अन्य सुविधाओं से जुड़े विवादित विधेयक को सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में वापस लेने का निर्णय किया गया। वर्ष 2016 में सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक पारित किया था।

राज्यपाल ने नहीं दी थी स्वीकृति विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित इस विधेयक को उस समय राज्यपाल ने स्वीकृति नहीं दी थी और इसे राष्ट्रपति को भेज दिया था। सपा सरकार ने मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए ऐसा विधेयक बनाया जो बेसिक व माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर था। इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रविधान थे जिसके तहत मदरसा शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन समय पर न मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा तक दर्ज कराने की बात थी।