जागरण संवाददाता, लखनऊ : बिजली के उपभोक्ता अब राजधानी में खोले गए हेल्पडेस्क के अलावा मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में खोले गए हेल्पडेस्क में जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा मंगलवार से शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभी तक जानकीपुरम जोन, गोमती नगर जोन, अमौसी जोन और लखनऊ मध्य में थी। सभी जोन में अपने क्षेत्रों में पांच से छह हेल्पडेस्क खोलकर उपभोक्ताओं की मदद करने का दावा कर रहे हैं। यहां आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायत कर्मचारी सबसे पहले 1912 नंबर पर अपने कम्प्यूटर से दर्ज करता है और फिर सिटीजन चार्टर के हिसाब से उसका निस्तारण करता है। अब यही पूरी सुविधा गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल मुख्यालय पर मिलेगी।

जनसंपर्क अधिकारी शालिनी यादव के मुताबिक मध्यांचल मुख्यालय में निदेशक वाणिज्य के नियंत्रणाधीन हेल्प डेस्क खाेली गई है। इसमें शिविर सहायक के रूप में सौरभ तिवारी को तैनात किया गया है। वह कार्यालय अवधि में कामकाज देखेंगे और उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण करवाने में मदद करेंगे। इसके अलावा दूसरी हेल्प डेस्क भी यही बनाई गई है।

यहां बिजली कर्मचारी प्रिया सिंह, कार्यकारी सहायक को जिम्मेदारी दी गई है। सबसे खासबात होगी कि अभी तक जो व्यवस्था सभी जोन में उपलब्ध कराई गई है, उसके अंतर्गत उपभोक्ता अपने क्षेत्र की समस्या संबंधित हेल्पडेस्क पर ही दर्ज करा सकता है। मध्यांचल में खोले गए हेल्पडेस्क के जरिए किसी भी जोन की समस्या हल कराई जा सकती है। माना जा रहा है कि इन हेल्पडेस्क में आने वाले समय में सबसे अधिक उपभोक्ता अपनी समस्या लेकर आएंगे।