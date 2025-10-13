यूपी में एम पैक्स सदस्यता अभियान की आखिरी तारीख बढ़ी, ये नई डेट कर लें नोट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एम पैक्स सदस्यता अभियान-2025 को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि 12 सितंबर से चल रहे अभियान का रविवार को अंतिम दिन था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अभियान में अभी तक 8,53,543 नए सदस्य जोड़े गए है और जिला सहकारी बैंकों में एक लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। नए खातों में 240 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जिसमें 20 करोड़ रुपये अंश पूंजी के हैं।

सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि बरेली 1,09,650 सदस्य, मेरठ 82,368 सदस्य और लखनऊ मंडल 80,184 क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। जिलों में शाहजहांपुर, महाराजगंज, बुलंदशहर, प्रयागराज, पीलीभीत ने बाजी मारी है। इस अभियान में 25,774 आनलाइन सदस्य बने हैं।