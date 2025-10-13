यूपी में एम पैक्स सदस्यता अभियान की आखिरी तारीख बढ़ी, ये नई डेट कर लें नोट
लखनऊ से, एम पैक्स सदस्यता अभियान को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि अभियान में 8,53,543 नए सदस्य जुड़े और बैंकों में एक लाख से अधिक खाते खोले गए, जिनमें 240 करोड़ रुपये जमा हुए। बरेली, मेरठ और लखनऊ मंडल सबसे आगे रहे। शाहजहांपुर जैसे जिलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। एम पैक्स सदस्यता अभियान-2025 को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने बताया कि 12 सितंबर से चल रहे अभियान का रविवार को अंतिम दिन था, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए इसकी अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है।
इस अभियान में अभी तक 8,53,543 नए सदस्य जोड़े गए है और जिला सहकारी बैंकों में एक लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। नए खातों में 240 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जिसमें 20 करोड़ रुपये अंश पूंजी के हैं।
सहकारिता राज्यमंत्री ने बताया कि बरेली 1,09,650 सदस्य, मेरठ 82,368 सदस्य और लखनऊ मंडल 80,184 क्रमश: पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। जिलों में शाहजहांपुर, महाराजगंज, बुलंदशहर, प्रयागराज, पीलीभीत ने बाजी मारी है। इस अभियान में 25,774 आनलाइन सदस्य बने हैं।
जिला सहकारी बैंक में मेरठ में 13,677, सहारनपुर में 10,646, मुजफ्फरनगर में 8,815, खीरी में 8,264, बिजनौर में 6,218 खाते खोले गए। सबसे धनराशि 67,43,03,246 रुपये मेरठ और 15,57,76,259 रुपये सहारनपुर में जमा किए गए हैं। इसके अलावा मुरादाबाद, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर भी अधिक धनराशि जमा करने वाले जिलों में शामिल हैं।
