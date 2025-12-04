लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन संशोधित, उद्घाटन के एक महीने बाद नौ से होगी नियमित

डिजिटल डेस्क, जागरण, लखनऊ: प्रदेश की राजधानी लखनऊ को सीतापुर होकर सहारनपुर से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का नियमित संचालन अब नौ दिसंबर से होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसके संचालन के समय को आपत्ति करने के साथ ही सहारनपुर से इसके छूटने के समय में बदलाव की मांग की थी। इस पर रेल मंत्रालय ने संशोधन के आश्वासन देकर अब पुख्ता तैयारी के साथ दोबारा इसका संचालन करने का फैसला किया है।

लखनऊ के गोमतीनगर से सहारनपुर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का संशोधित कार्यक्रम भारतीय रेलवे ने जारी कर दिया है। ट्रेन नौ दिसंबर से सहानपुर से सुबह चलेगी। सहारनपुर के सांसद के साथ भाजपा और अन्य दलों के नेताओं ने वंदे भारत एक्सप्रेस को लखनऊ के स्थान पर सहारनपुर से सुबह चलवाने की मांग करने के साथ रेल मंत्री को पत्र भी भेजा था।

उनका प्रयास रंग लाया और अब वंदे भारत सहारनपुर से सुबह पांच बजकर पांच मिनट पर प्रस्थान कर दोपहर दो बजकर पांच मिनट पर लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद गोमती नगर से तीन बजकर दस मिनट पर रवाना होकर रात 23.50 बजे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी।

वंदे भारत एक्सप्रेस सहारनपुर से प्रस्थान कर उत्तराखंड के रुड़की, नजीबाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर सिटी, सीतापुर जंक्शन और डालीगंज होकर गोमती नगर पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में गोमती नगर से दिन में तीन बजकर 10 मिनट पर चलकर डालीगंज से सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद व रुड़की होकर सहारनपुर पहुंचेगी। इसके संचालन से लखनऊ और सहारनपुर से सीतापुर के नैमिष धाम की यात्रा अब और आसान हो गई है। सीतापुर से पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी शुरू हो रही है।